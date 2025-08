Arezzo, 1 agosto 2025 – Terza edizione della “Cicloturistica – CittĂ di Montevarchi”, organizzata dal Gruppo Sportivo Avis Montevarchi in collaborazione con l'Amministrazione Comunale che si terrĂ domenica 14 settembre 2025. L'evento rappresenta un'occasione per unire ciclismo, territorio e solidarietĂ . Saranno sempre tre i percorsi non competitivi che gli appassionati della bicicletta potranno scegliere: il tratto breve da 67 km, quello medio da 84 km e il “gran fondo” da 129 km che attraverserĂ tutti gli otto Comuni del Valdarno Questo anno la manifestazione sarĂ intitolata “Memorial Corsi Silvano”, in ricordo dello storico presidente emerito dell'Avis, scomparso dieci anni fa, ma figura di riferimento dell'Associazione per il suo impegno di 50 anni come donatore di sangue. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terza edizione della Cicloturistica “Città di Montevarchi”: sport, territorio e solidarietà . Oltre 300 gli iscritti