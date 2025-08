Tocca anche il Valdarno l’ operazione nazionale della Polizia per contrastare fenomeni di estremismo di matrice suprematista, accelerazionista, antagonista e Jihaidista diffusi tra i giovanissimi. Ieri mattina all’alba la Digos di Arezzo ha eseguito tre perquisizioni nei confronti di altrettanti minori, due residenti nell’aretino, il più grande di 17 anni e l’altro di appena 14, e di un quindicenne che abita nel fiorentino. Gli adolescenti, secondo quanto hanno accertato gli investigatori durante l’ inchiesta, sarebbero coinvolti in alcuni episodi avvenuti a inizio marzo scorso a San Giovanni quando sul muro in cemento all’ingresso del parcheggio intitolato a Carlo Alberto Dalla Chiesa era stata vergata con la vernice spray l’espressione "White power", potere bianco, corredata da una croce celtica e da una svastica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Terroristi" in calzoni corti. Il blitz nazionale di polizia coinvolge qui tre minorenni