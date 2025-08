Terrorismo islamico Blitz in casa di un 17enne Sequestrati cellulare e Pc | La matrice è jihadista

È un ragazzo di 17 anni, prossimo alla maggiore età , residente in provincia di Ravenna uno dei volti nuovi dell’ operazione nazionale sul terrorismo minorile condotta ieri mattina dalla Polizia di Stato. L’intervento, coordinato a livello centrale dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, ha coinvolto 22 adolescenti tra i 13 e i 17 anni, raggiunti da perquisizioni domiciliari in diverse regioni italiane. Tutti risultano coinvolti, in forme diverse, in contesti di radicalizzazione ideologica legata a tre matrici: suprematista, antagonista e jihadista. Il giovane ravennate – italiano di seconda generazione, con regolare contesto familiare e di origini nordafricane – è stato sottoposto a perquisizione su delega della Procura per i Minorenni di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

