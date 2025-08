Terrore per Eleonora Boi moglie del cestista Gallinari | attaccata da uno squalo a Isla Verde

ABBONATI A DAYITALIANEWS Momenti di panico sulla spiaggia portoricana. Grande spavento per Eleonora Boi, giornalista ed ex volto noto di Mediaset, incinta e attualmente compagna, in gravidanza, del cestista italiano Danilo Gallinari. La donna, 39 anni, è stata vittima di un attacco di squalo mentre si trovava sulla spiaggia di Isla Verde, a nord di Porto Rico. Trasferita d’urgenza in ospedale. La ferita, localizzata a una gamba, è stata subito medicata sul posto. Successivamente, Eleonora è stata trasportata al Centro Medico Rio Piedras, dove le sue condizioni sono state definite stabili dalle autorità sanitarie. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Terrore per Eleonora Boi, moglie del cestista Gallinari: attaccata da uno squalo a Isla Verde

