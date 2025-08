Un altro tragico incidente sulle strade pugliesi riapre il dibattito sulla sicurezza dei percorsi extraurbani. Quando si verifica uno scontro tra un’auto e una bicicletta, le conseguenze per chi è in sella possono essere devastanti, soprattutto in assenza di protezioni adeguate o di infrastrutture sicure. In Italia, purtroppo, gli incidenti che coinvolgono ciclisti restano frequenti e spesso mortali. Nonostante la crescente attenzione al tema della mobilitĂ sostenibile, molte strade secondarie restano inadatte a garantire la sicurezza di chi si muove in bicicletta, esponendo le persone a rischi enormi anche per spostamenti di pochi chilometri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Terribile incidente mortale, auto si schianta contro una bici: ciclista muore sul colpo: "Quell'errore fatale…"