Terremoto un’altra scossa | fortissima!

Alle ore 5:39 italiane di giovedì 1° agosto 2025, una nuova scossa di terremoto di magnitudo 6.0 è stata localizzata in mare aperto, vicino alla costa orientale della Kamchatka, nell’Estremo Oriente della Russia. L’evento si è verificato nella stessa area giĂ interessata dal forte sisma di magnitudo 8.8 avvenuto il giorno precedente. DATI #RIVISTI #terremoto Mwp 6 ore 05:39 IT del 01-08-2025 a Off east coast of Kamchatka Peninsula, Russia Sea: Russia Prof= 2.3 Km #INGV43588932 https:t.coHACwL4FrjT — INGVterremoti (@INGVterremoti) August 1, 2025 Sequenza sismica e rischi per la regione. L’ultima scossa conferma l’elevata attivitĂ sismica che caratterizza la placca del Pacifico, in particolare nella zona di subduzione al largo della Kamchatka. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Terremoto, un’altra scossa: fortissima!

