Terre d' Arezzo lunedì 4 e sabato 23 agosto alle ore 21.15 nel Chiostro di San Francesco

Arezzo, 1 agosto 2025 – Terre d'Arezzo, un festival dove la grande musica classica è la solista di un magnifico concerto di arte, cultura, storia e paesaggio. "Castiglioni in Musica": Due gli appuntamenti previsti a Castiglion Fiorentino. Lunedì 4 e sabato 23 agosto ore 21.15 – Chiostro di San Francesco. Il Festival Terre d'Arezzo ritorna a Castiglion Fiorentino. Due gli appuntamenti previsti per questo mese di agosto sempre alle ore 21.15 e sempre al Chiostro di San Francesco. Il primo, lunedì 4, vede di scena il "Trio Calliope", Gian Marco Solarolo, oboe – Alfredo Pedretti, corno Cristina Monti, pianoforte, che si esibiranno in un concerto dal titolo "LA MUSICA TRA PAROLE E IMMAGINI" su musiche, tra gli altri, di Nicola Piovani ed Ennio Morricone; il secondo, Sabato 23, vede in concerto il DUO PIANISTICO Florian Koltun & Xin Wang, dalla Germania che si esibirà su musiche di Mozart e Rossini.

Arezzo, primo match ufficiale in Coppa Italia contro il Bra il 16 agosto. Domani amichevole col Mantova - La Lega Pro ha ufficializzato il calendario della Coppa Italia Serie C 2025/26, che prenderà il via nel weekend del 16-17 agosto 2025 con il primo turno a eliminazione diretta, disputato in gara unica.

Un agosto all'insegna della prevenzione nelle Farmacie Comunali di Arezzo - Arezzo, 1 agosto 2025 – Un agosto all'insegna della prevenzione nelle Farmacie Comunali di Arezzo. Test ed esami per il monitoraggio di cuore, pressione, ossa e udito saranno previsti costantemente per l'intero mese nelle otto farmacie diffuse tra centro città e periferia, con l'invito ai cittadini ad approfittare del periodo estivo per prendersi cura della propria salute e del proprio benessere.

Comune di Arezzo, i lavori da lunedì 4 agosto - Arezzo, 1 agosto 2025 – Lavori da lunedì 4 agosto Dalle 8:30 di lunedì 4 alle 18:30 di sabato 16 agosto scatta con orario continuato il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in via Anconetana dal civico 37 al civico 37/G.

MERCOLEDI' 23 LUGLIO ALLE 21 E 15 AL ROSETO FINESCHI: CONCERTO "LA NOTTE DELLA ROSA" A CURA DI TERRE D'AREZZO MUSIC FESTIVAL Si svolgerà il 23 luglio alle 21 e 15 presso il Roseto Fineschi il primo dei concerti estivi della Rasse

