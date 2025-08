Terrapiattisti fughe e… una gravidanza | l’edizione di Temptation Island che mai verrà dimenticata

(Adnkronos) – "Io sono un terrapiattista". "M vuò spusa?". "Sono incinta". Tre frasi, un programma: Temptation Island 2025, l'edizione più chiacchierata, seguita e memorabile di sempre. Si è conclusa ieri, giovedì 31 luglio, con numeri da record, segnando una media del 29.9% di share e 3.853.000 telespettatori incollati allo schermo. Ma cosa ha reso questa . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: edizione - temptation - island - terrapiattisti

Temptation Island 2025 sbarca in Calabria, in onda una sola edizione con Filippo Bisciglia - Temptation Island 2025 cambia location: il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia lascia la Sardegna e si trasferisce in Calabria, a Guardavalle Marina.

Temptation Island, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Amal Kamal nel cast della nuova edizione? L’indiscrezione - Circolano le prime indiscrezioni sul cast di Temptation Island e sembra che Amal Kamal, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sia in lizza tra le tentatrici.

Temptation Island 2025 torna alle origini, una sola edizione con Filippo Bisciglia in Calabria - Che estate sarebbe senza Temptation Island? Il programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi è ormai diventato un piccolo cult della stagione estiva televisiva ed è stato ovviamente riconfermato da Mediaset.

È FINITA UN’EDIZIONE STORICA, DA RECORD, È SUCCESSO DI TUTTO! LA MIGLIORE DI SEMPRE. E adesso? A soffrire #TemptationIsland Vai su Facebook

BEST OF MIEI COMMENTI ALLA PUNTATA FINALE DI #TemptationIsland Vai su X

Temptation Island, perché questa edizione non verrà mai dimenticata; A Temptation Island ascolti da record. Simone e Sonia genitori; Il terrapiattista di Temptation Island con i dubbi sui dinosauri e gli astronauti sulla Luna.

Terrapiattisti, fughe e... una gravidanza: l'edizione di Temptation Island che mai verrà dimenticata - Si è conclusa l'edizione più seguita nella storia del programma condotto da Filippo Biscigilia ... Da adnkronos.com

Temptation Island, l'ultima puntata crea scompiglio sul web: "Il Sanremo di Canale 5". E Sarah piange: "Strazio corale" - Dopo l'ultima puntata di Temptation, tante le reazioni, comprese polemiche, relative alle coppie e al programma condotto da Bisciglia: cosa è successo e perché ... Si legge su libero.it