Ternana Stefano Bandecchi | Presumibilmente ci sarà la penalizzazione ma la squadra ha un futuro

Conferenza stampa convocata d’urgenza alle 12.30 a Palazzo Spada sul tema del nuovo stadio ‘Libero Liberati’. Presenti A intervenire il sindaco Stefano Bandecchi:“La conferenza è per fare chiarezza su tutto quello che riguarda la Ternana, il suo futuro societario, e il progetto stadio-clinica.A. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Terni, l’inviato di ‘Report’ a palazzo Spada senza Stefano Bandecchi: “Risposte sulla Ternana Women entro fine maggio” - Una nuova visita a palazzo Spada per l’inviato di ‘Report’ Luca Bertazzoni. Il giornalista ha assistito al lunghissimo dibattito inerente al rinnovo della convenzione per la gestione dello stadio Liberati, da parte della Ternana, in previsione della stagione ventura.

Ternana, Stefano D’Alessandro: “Ripartiamo con Fabio Liverani per vivere una stagione da protagonisti” - Una prima ‘pietra’ incastonata per programmare la prossima stagione della Ternana. Il presidente Stefano D’Alessandro ha utilizzato il proprio profilo social per annunciare la prosecuzione del rapporto professionale con Fabio Liverani.

Ternana, Stefano Bandecchi: “Presumibilmente ci sarà la penalizzazione, ma la squadra ha un futuro”; Passo in avanti importante verso la cessione della Ternana; Stadio-clinica Terni, Bandecchi: «Firmata convenzione. A gennaio devono partire i lavori».

LIVE – Ternana, stadio e futuro: Bandecchi: “Presumibilmente 2 punti di penalizzazione” - Segui in diretta la conferenza stampa in programma nella sala consiliare di Palazzo Spada con Stefano Bandecchi, Riccardo Corridore, Paolo Tagliavento, Giuseppe Mangiarano e Sergio Anibaldi. Segnala ternananews.it

Ternana, Bandecchi conferma: "2 punti di penalizzazione. Passaggio societario entro il 16 ottobre" - Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, è intervenuto nella mattinata di venerdì 1 agosto durante una conferenza stampa straordinaria tenutasi a palazzo Spada. Riporta tag24.it