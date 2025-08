Ternana in arrivo la penalizzazione per i rossoverdi | gli scenari dopo il deferimento

Una penalizzazione sempre più concreta per la Ternana, da scontarsi nella stagione corrente. Il sindaco Stefano Bandecchi lo aveva preannunciato stamattina – venerdì 1 agosto – nel corso della conferenza stampa convocata per annunciare la firma sulla convenzione per il progetto stadio-clinica. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Ternana, confronto ‘diretto’ tra Stefano Bandecchi e Stefano D’Alessandro: una settimana per evitare la penalizzazione - Una settimana per evitare la penalizzazione in graduatoria. Il sindaco Stefano Bandecchi ed il presidente della Ternana Stefano D’Alessandro si sono incontrati stamattina, martedì 24 giugno, a Roma.

Ternana, evitare l’estromissione al campionato: interlocuzioni e penalizzazione sullo sfondo - Un lavoro sinergico per evitare l’estromissione al campionato della Ternana. Il sindaco Stefano Bandecchi e l’assessore allo sport Marco Schenardi stanno lavorando per evitare lo scenario più nefasto.

Ternana al bivio, sopravvivere o morire. Il rischio penalizzazione è dietro l’angolo - Si prospetta il male “minore“, vedi penalizzazione. L’ennesima coltellata per i tifosi, ma con l’aria che tira sarebbe già molto evitare il fallimento.

Ternana, Bandecchi conferma: "2 punti di penalizzazione. Passaggio societario entro il 16 ottobre" - Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, è intervenuto nella mattinata di venerdì 1 agosto durante una conferenza stampa straordinaria tenutasi a palazzo Spada. Lo riporta tag24.it

Ternana, la scadenza federale fa paura. Ma sulla convenzione c’è una schiarita - Mangiarano e Mammarella hanno fatto la spola tra il Liberati e Palazzo Spada. Riporta msn.com