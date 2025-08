Ternana-Benevento salta l’amichevole del Liberati | decisione a sorpresa del club umbro

Tempo di lettura: < 1 minuto Colpo di scena a meno di 24 ore dall’amichevole Ternana-Benevento che si sarebbe dovuta disputare domani pomeriggio (ore 18) al “Liberati”. Il club umbro, alle prese con una situazione societaria non semplice, ha comunicato alla societĂ giallorossa la sua decisione spiegando che “ la gara amichevole con il Benevento, programmata per domani al Liberati, è stata annullata. La decisione è stata assunta internamente per riprogrammare l’attivitĂ al termine del ritiro, che si concluderĂ domani”. Ora il Benevento sarĂ costretto a rivedere i suoi programmi ed appare difficile, con un margine temporale così limitato reperire un avversario per disputare ugualmente un test amichevole. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

