Tentato furto in farmacia a Salerno | il nebbiogeno mette in fuga i ladri

E’ ancora allarme furti a Salerno. Ignoti, la scorsa notte, hanno tentato di mettere a segno un colpo all’interno della farmacia "Artemis” in via Belvedere.La dinamica I malviventi – sembra che fossero in quattro – hanno scassinato la saracinesca facendo irruzione, nel giro di pochissimo tempo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: tentato - farmacia - salerno - furto

Tentato furto in farmacia a Salerno: il nebbiogeno mette in fuga i ladri https://salernotoday.it/cronaca/tentato-furto-farmacia-via-belvedere-1-agosto-2025.html… https://citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/50177446859221/farmacia1-2-2-3-2.jpg Vai su X

Tentato furto in farmacia a Salerno: il nebbiogeno mette in fuga i ladri; Salerno, ladri in azione in via Belvedere: tentato furto alla farmacia; Ladri nella notte a Salerno. Ignoti prendono di mira una farmacia.

Salerno, ladri in azione in via Belvedere: tentato furto alla farmacia - L'articolo Salerno, ladri in azione in via Belvedere: tentato furto alla farmacia proviene da OttoPagine. Riporta msn.com

Paura nel Cilento: ladri tentano furto, i cittadini li inseguono - È stata una notte di paura e concitazione quella vissuta tra Ascea e Vallo Scalo, nel cuore del Cilento. Scrive msn.com