Tentano di rubare profumi al Conad Mini inseguimento alle Tofare

Una mattinata movimentata quella di ieri ad Ascoli, nei pressi del supermercato Conad di via Mari, dove un tentativo di furto da parte di due soggetti si è trasformato in un rocambolesco inseguimento tra i titolari dell’attività e i responsabili, culminato con l’intervento della polizia che ha fermato uno dei due ladruncoli. A raccontare l’accaduto è Roberto Panfini, gestore del punto vendita, scosso ma soddisfatto per l’esito positivo della vicenda, visto che la refurtiva, composta da articoli di profumeria, è stata recuperata. "Avevamo già mangiato la foglia – racconta Panfini – avendo visto per primo uno dei due che metteva parecchi profumi in una borsa: un atteggiamento che non ci ha convinti, men che meno quando ha lasciato a terra la busta ed è uscito dal punto vendita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tentano di rubare profumi al Conad. Mini inseguimento alle Tofare

In questa notizia si parla di: conad - inseguimento - tentano - rubare

Tentano di rubare profumi al Conad. Mini inseguimento alle Tofare; Tentano di rubare in un supermercato, arrestati tre giovani.

Tentano di rubare profumi al Conad. Mini inseguimento alle Tofare - Una mattinata movimentata quella di ieri ad Ascoli, nei pressi del supermercato Conad di via Mari, dove un tentativo di furto da parte di due soggetti si è trasformato in un rocambolesco inseguimento ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Ascoli, tentato furto al Conad: ladro inseguito e preso. Aveva sottratto merce per 500 euro con l’aiuto di un complice - ASCOLI È finita con una denuncia la mattinata movimentata di ieri, in via Mari, dove un tentativo di furto all'interno del supermercato Conad è stato sventato grazie ... Come scrive corriereadriatico.it