Clima di alta tensione tra Stati Uniti e Russia. Le minacce del vice segretario del Consiglio di Sicurezza russo Dmitri Medvedev hanno trovato l’immediata risposta di Donald Trump. Come confermato dallo stesso presidente americano, è stato disposto l' invio di due sottomarini nucleari "nelle regioni appropriate". Sul suo social Truth, Trump ha rimarcato di aver agito in risposta alle “altamente provocatorie dichiarazioni” di Medvedev. Lo spostamento dei due sottomarini nucleari risulta necessario "nel caso in cui queste dichiarazioni sciocche e incendiarie fossero qualcosa di piĂą di semplici parole”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tensione Usa-Russia, Trump: “Schierati sottomarini nucleari dopo le parole di Medvedev”