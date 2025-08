Tennis ATP Toronto | giornata nera per l’Italia fuori anche Bolelli Vavassori

Venerdì amaro per il tennis italiano: la coppia BolelliVavassori subito eliminati a Toronto. La giornata di oggi sembra non essere stata per nulla benevola col tennis italiano, che dopo l’eliminazione di Lorenzo Sonego deve fare i conti anche con la sconfitta al primo turno al Masters 1000 di Toronto della coppia formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Il k.o. arriva per mano di Maximo Gonzalez e Andres Molteni, due avversari sin da subito temuti dalla coppia italiana in quanto una delle combinazioni più temibili del torneo. L’esito della partita non ha fatto altro che alimentare il timore di un addio repentino, e due soli set sono bastati per far fare le valigie agli italiani. 🔗 Leggi su Sportface.it