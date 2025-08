Temptation Island Sonia B è incinta e torna con Simone ma si scopre che lui ha risentito e visto la single Rebecca

L’ultima puntata di Temptation Island, andata in onda ieri sera giovedì 31 luglio, ha visto le sei coppie rimanenti (Lucia e Rosario avevano giĂ avuto il loro drammatico epilogo) confrontarsi nuvoamente di fronte a Filippo Bisciglia  un mese dopo la fine del programma. Tra le promesse di matrimonio fatte e mantenute e altre da rifare (stavolta non per gratitudine, si spera, Alessio), c’è stato anche un plot twist che nessuno si aspettava: la prima gravidanza del reality. A scoprire di essere rimasta incinta, prima dell’inizio del viaggio nei sentimenti, è stata Sonia B che era uscita dal falò di confronto da sola, senza Simone, dopo l’ennesimo tradimento con la single Rebecca. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Temptation Island, Sonia B è incinta e torna con Simone, ma si scopre che lui ha risentito e visto la single RebeccaÂ

Sonia Barrile sarebbe incinta! Lo avrebbe scoperto dopo la registrazione del programma Temptation Island, dal quale è uscita separata dal fidanzato Simone Margagliotti.

