Temptation Island share al 51,14% | ecco chi ipnotizza

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Temptation Island ) Share del 51.14% nella fascia 1534 anni, boom del 53.85% tra i 1519 anni e 47% tra i bambini 814 anni. Martedì record storico dell’ascolto medio di Temptation Island con 4.407.000 spettatori e il 31.1% di share medio che sale al 36.73% sul target commerciale 15-64 anni. Si stima che 270mila giovani coppie si divertano e si emozionino nel vedere coetanei come Antonio che prima fa uno scherzo alla sua fidanzata Valentina poi al falò di confronto le chiede di sposarlo o come Valerio che bacia la single Arianna e poi si commuove insieme alla fidanzata Sarah sempre davanti al falò, uscendo dal programma da solo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Temptation Island, share al 51,14%: ecco chi ipnotizza

Top 10 della settimana (6-12 luglio 2025) Serata dopo serata, ecco cosa ha tenuto incollati gli italiani allo schermo: Temptation Island domina con quasi 3,7 milioni di spettatori e un clamoroso 29,6% di share. A seguire, le sfide internazionali: PSG-Real

