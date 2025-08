Dopo la rottura con Rosario a Temptation Island, Lucia Ilardo si fa vedere in giro con Salvatore e Francesco, due tentatori: ma è davvero amore o solo amicizia? Che fine ha fatto Lucia Ilardo dopo la conclusione di Temptation Island? Nessun ritorno romantico con Rosario, oggi Lucia sembra muoversi su un altro palcoscenico, quello della vita reale dove tra selfie, segnalazioni e incontri con ex tentatori, ogni passo che fa diventa notizia. Se sul falò finale aveva mantenuto la calma, ora le cose sono cambiate: nel post-reality, infatti, Lucia non passa di certo inosservata. Soprattutto quando viene avvistata tra le vetrine di Zara con due tentatori al seguito. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Temptation Island, Lucia avvistata con due tentatori dopo la fine: è l'addio definitivo a Rosario?