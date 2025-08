Temptation Island ieri sera colpo di scena | una fidanzata è incinta; ecco il riassunto dai tradimenti alle conferme ai ritorni

L'edizione piĂą lunga e seguita nella storia di Temptation Island è finita il 31 luglio: ecco che cosa hanno deciso di fare le coppie Filippo Bisciglia aveva promesso molti colpi di scena anche nell'ultima puntata di Temptation Island, in onda ieri sera, giovedì 31 luglio 2025, e così è stato:. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Temptation Island ieri sera, colpo di scena: una fidanzata è incinta; ecco il riassunto, dai tradimenti alle conferme ai ritorni

In questa notizia si parla di: temptation - island - sera - scena

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma" - Alfonso D’Apice replica a Perla Vatiero e Lino Giuliano e difende l'autenticità di Temptation Island.

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - News tv. “Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso – Temptation Island sta per riaccendere le passioni estive e (forse) spegnere qualche amore di troppo.

Temptation Island e il tradimento nella post-verità : riflessioni sull’amore nel reality - Il format di Temptation Island si conferma come uno dei programmi più longevi e riconoscibili del panorama televisivo italiano, mantenendo intatto il suo appeal nonostante le evoluzioni sociali e culturali degli ultimi anni.

#TemptationIsland: Dopo il colpo di scena della puntata di ieri sera, nella quale si scopre che #LuciaIlardo finito il programma si è vista e sentita con il tentatore Andrea, dopo che questa mattina è diventata virale una sua foto con il tentatore Francesco, ora #L Vai su Facebook

Temptation Island, ascolti tv ieri sera 30 luglio 2025: nella settima puntata colpo di scena tra Lucia e Rosario Vai su X

Temptation Island, clamoroso colpo di scena: Sonia B. è incinta; Incredibili colpi di scena ci aspettano - Temptation Island Clip |; Temptation Island, stasera 31 luglio il gran finale: cosa accadrà nella puntata più attesa. Tutti i nodi ancora da sciogliere.

Temptation Island, colpo di scena "Un mese dopo": «Sonia B. è incinta». Simone vuole una seconda chance dopo il tradimento - Mercoledì 30 luglio 2025 è andato in onda l'atteso finale di stagione di Temptation Island. Riporta leggo.it

Temptation island: separazioni, colpi di scena e nuovi inizi. Il gran finale che ha sconvolto tutti - Tradimenti svelati, gravidanze inaspettate e ritorni di fiamma: l’ultima puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia è stata un’esplosione di emozioni e colpi di scena inaspettati ... Come scrive msn.com