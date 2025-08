Temptation Island chiude col botto | è l’edizione più vista di sempre

Il programma, che è stato mandato per la prima volta in assoluto per tre sere di fila in onda, ha fatto segnalare un successo enorme. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Temptation Island chiude col botto: è l’edizione più vista di sempre

In questa notizia si parla di: temptation - island - chiude - botto

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma" - Alfonso D’Apice replica a Perla Vatiero e Lino Giuliano e difende l'autenticità di Temptation Island.

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - News tv. “Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso – Temptation Island sta per riaccendere le passioni estive e (forse) spegnere qualche amore di troppo.

Temptation Island e il tradimento nella post-verità : riflessioni sull’amore nel reality - Il format di Temptation Island si conferma come uno dei programmi più longevi e riconoscibili del panorama televisivo italiano, mantenendo intatto il suo appeal nonostante le evoluzioni sociali e culturali degli ultimi anni.

#TemptationIsland CHIUDE CON IL BOTTO: 4,6 mln di telespettatori con il 33% di share È la puntata più vista di sempre! #AscoltiTv Vai su X

“Temptation Island” chiude col botto! Secondo Dagospia, Sonia – la fidanzata del terrapiattista Simone – è incinta! La gravidanza sarebbe stata scoperta solo dopo l’uscita dal villaggio. Nell’ultima puntata l’abbiamo vista lasciare Simone dopo il bagno hot Vai su Facebook

Ascolti tv ieri 31 luglio: Temptation Island chiude col botto (e il nuovo record assoluto), Raoul Bova annichilito; Ascolti TV giovedì 31 luglio 2025, Temptation Island chiude col botto: quanto ha totalizzato l'ultima puntata; Temptation Island chiude col botto: è l’edizione più vista di sempre.

Ascolti tv ieri 31 luglio: Temptation Island chiude col botto (e il nuovo record assoluto), Raoul Bova annichilito - L’ultima puntata del reality show di Filippo Bisciglia domina in prima serata con il 32,9% di share, Scusate se esisto al 10,6%: tutti i numeri e dati Auditel ... Da libero.it

Temptation Island chiude col botto: è l’edizione più vista di sempre - Temptation Island, che è stato mandato per la prima volta in assoluto per tre sere di fila in onda, ha fatto segnalare un successo enorme ... Riporta golssip.it