Temptation Island 2025 Lucia in gran segreto con un altro tentatore dopo lo scontro con Rosario

Dopo la fine di Temptation Island 2025 spuntano nuove rivelazioni su Lucia, la fidanzata dello show infatti avrebbe incontrato in gran segreto un altro tentatore dopo il single Andrea. Una scoperta, quest’ultima, che Rosario, fidanzato della giovane, aveva fatto durante la puntata registrata un mese dopo il termine della trasmissione e i falò di confronto. Lucia con un tentatore dopo Temptation Island 2025. A svelarlo è Lorenzo Pugnaloni che su Instagram ha pubblicato alcune foto che ritraggono Lucia insieme a Francesco Farina. Il tentatore era diventato famoso a Temptation Island 2025 per essersi avvicinato molto a Valentina, fidanzata di Antonio. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Temptation Island 2025, Lucia in gran segreto con un altro tentatore dopo lo scontro con Rosario

In questa notizia si parla di: temptation - island - lucia - tentatore

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma" - Alfonso D’Apice replica a Perla Vatiero e Lino Giuliano e difende l'autenticità di Temptation Island.

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - News tv. “Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso – Temptation Island sta per riaccendere le passioni estive e (forse) spegnere qualche amore di troppo.

Temptation Island e il tradimento nella post-verità : riflessioni sull’amore nel reality - Il format di Temptation Island si conferma come uno dei programmi più longevi e riconoscibili del panorama televisivo italiano, mantenendo intatto il suo appeal nonostante le evoluzioni sociali e culturali degli ultimi anni.

Ma Lucia che dopo la paparazzata con francesco è stata beccata (sempre in una città neutra) con salvatore, il tentatore di sarah, lei sta continuando tranquillamente il suo temptation anche fuori, la sua dedizione al programma è enorme #temptationisland Vai su Facebook

In pratica, Lucia ha fatto da tentatrice al tentatore #TemptationIsland Vai su X

Chi è Andrea Marinell, tentatore di Lucia a Temptation Island (potrebbe arrivare il trono di U&D?); Lucia Ilardi e Rosario Guglielmi dopo Temptation Island: Rottura definitiva, lei sente ancora il tentatore Andrea; Temptation Island, Lucia Ilardo avvistata con un altro tentatore (che non è Andrea). Cosa è successo con il fidanzato Rosario Guglielmi.

Temptation Island, Lucia senza freni: dopo Andrea incontra altri due tentatori - Diventati virali sui social i video che ritraggono la concorrente del programma insieme ai single Salvatore e Francesco ... Scrive adnkronos.com

Temptation Island-skandalen: Hva skjedde mellom Lucia og Rosario? - Durante il falò di confronto, Lucia e Rosario hanno mostrato un atteggiamento decisamente controllato, lasciando il pubblico completamente a bocca aperta. Come scrive notizie.it