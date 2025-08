Temptation Island 2025 il gran finale | ecco che fine hanno fatto le coppie

Canale 5 ha chiuso col botto: l’ultima puntata di Temptation Island 2025 ha svelato che fine hanno fatto le coppie un mese dopo il programma, tra rivelazioni postume, ritorni al limite dell’umana comprensione e—udite udite—una gravidanza inaspettata. L’appuntamento conclusivo ha segnato il record assoluto per il reality: ben 4.601.000 spettatori incollati allo schermo, con uno share del 32.9%. La stagione piĂą seguita di sempre. Ecco il riassunto finale, dove le corna si contano piĂą degli ascolti e un gazebo si rompe. nel cuore di tutti noi. Maria Concetta, tra nastro adesivo e 12 euro di pizza: il riscatto della cerva. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Temptation Island 2025, il gran finale: ecco che fine hanno fatto le coppie

