Temporali in arrivo sul Friuli | week end instabile temperature in calo

Dopo giorni di tregua estiva, il Friuli Venezia Giulia si prepara ad affrontare un nuovo periodo di instabilità atmosferica. Il peggioramento comincerà già da venerdì 1 agosto con rovesci e temporali in arrivo dal pomeriggio, in particolare su zone montane e pedemontane, ma con il coinvolgimento. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: temporali - arrivo - friuli - week

Temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per temporali con criticità idrogeologica di livello 'giallo'.

Meteo, maltempo in arrivo sull'Italia: temporali su Calabria e Sicilia. Crollo delle temperature - I prossimi giorni vedranno una nuova fase di intenso maltempo interessare la nostra Penisola. Una circolazione depressionaria si muove infatti sul nord Africa con un minimo al suolo sulla Tunisia.

Meteo, maltempo in arrivo sull'Italia: temporali su Calabria e Sicilia. Crollo delle temperature - I prossimi giorni vedranno una nuova fase di intenso maltempo interessare la nostra Penisola. Una circolazione depressionaria si muove infatti sul nord Africa con un minimo al suolo sulla Tunisia.

#Meteo Estate di estremi. Pioggia, grandine e vento al Nord. 40 gradi al Sud. Bollino rosso a Palermo e Campobasso. Nel week end arriva il fresco... Vai su Facebook

Temporali in arrivo sul Friuli: week end instabile, temperature in calo; Ancora pioggia sul Fvg, anche nel week end; Meteo, oggi allerta per 15 regioni: rischio temporali. Bacoli, 99 mm di acqua in un'ora - Dopo il caldo la neve, bianche le montagne lombarde.

Temporali in arrivo sul Friuli: week end instabile, temperature in calo - Tra oggi, venerdì primo agosto, e domenica previsti rovesci, temporali e un clima più fresco del normale. Riporta udinetoday.it

Weekend di tempo incerto in Friuli: previsti sole, pioggia e temporali - Instabilità in arrivo su tutto il Nordest: si prepara un fine settimana segnato da alternanza tra schiarite e temporali. Si legge su udinetoday.it