Temporali in arrivo | scatta l’allerta gialla Le previsioni meteo per il weekend

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio temporali a partire dal primo pomeriggio di oggi, venerdì 1 agosto,e fino alle 21 di domani, sabato 2 agosto, e un'allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico dalla mezzanotte fino alle 21 di domani. GiĂ dalla mattina di oggi pesanti temporali hanno colpito la provincia di Bergamo, causando allagamenti e rallentamenti lungo le strade. L’allerta meteo gialla riguarda tutti i territori regionali, eccezion fatta per Valchiavenna, alta e bassa Valtellina e appennino Pavese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Temporali in arrivo: scatta l’allerta gialla. Le previsioni meteo per il weekend

In questa notizia si parla di: allerta - temporali - gialla - meteo

Temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per temporali con criticitĂ idrogeologica di livello 'giallo'.

Un altro capriccio della primavera: allerta meteo per temporali (con rischio grandine) sulle Marche - Ancora instabilitĂ ANCONA - Â Per l'alta pressione, ripassare nelle prossime settimane. Nei giorni a venire infatti, secondo l'ultimo bollettino meteo dell'agenzia regionale.

Meteo Italia oggi e prossimi giorni: instabilità , temporali e allerta vento - L’Italia si trova in una fase di transizione meteorologica, caratterizzata da una temporanea attenuazione dell’instabilità , ma con nuovi peggioramenti in arrivo.

Venerdì 1° agosto Allerta GIALLA per rischio temporali su alcuni settori della Lombardia Consulta il bollettino nazionale per conoscere il livello e le zone di allerta del territorio bit.ly/AllertaMeteoIdro Vai su Facebook

A Milano è previsto un altro forte temporale: scatta l'allerta meteo; Allerta meteo gialla - sabato 2 agosto; Torna il maltempo, allerta su tutta la regione.

Allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico a Milano e in Lombardia: rovesci su Prealpi e pianura - La Protezione Civile della Lombardia ha diramato un'allerta gialla su gran parte della regione per rischio temporali e per rischio idrogeologico a partire ... Scrive fanpage.it

Toscana meteo, allerta gialla: un sabato di temporali forti? Le zone interessate - “Colpa” di aria fresca che porta precipitazioni in questa estate 2025 in cui si è passati dal caldo torrido a te ... Come scrive lanazione.it