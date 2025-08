CREMA (Cremona) Anche quest’anno scende in campo la disfida del tortello. Da una parte Chiacchiere e tortelli, la manifestazione sponsorizzata dal comune di Crema che ha messo al bando l’organizzazione della grande kermesse e dall’altra la Tortellata Cremasca, che da sempre era organizzata in piazza Moro, sfrattata poi dall’amministrazione e rifugiatasi nell’agriturismo Le Garzide. Quest’ultima manifestazione è alla sua 44ÂŞ edizione. E proprio alle Garzide si comincia. Questa sera il primo dei tre weekend allungati con protagonista i tortelli. Ma non solo perchĂ© qui regnano le prelibatezze del Cremasco, come il formaggio Salva, il dolce Spongarda e altri piatti della tradizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tempo di tortelli. La “disfida” scalda agosto