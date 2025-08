Tempeste e allagamenti colpiscono New York e New Jersey | centinaia di auto e bus sommersi dall'acqua

Forti piogge e allagamenti hanno colpito il Nord-Est degli USA, sommergendo strade nella "Grande Mela" e causando disagi nei trasporti. Dichiarati stati di emergenza negli stati di New York e New Jersey. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: allagamenti - newyork - jersey - tempeste

Tempeste e allagamenti colpiscono il nord-est degli USA: New York e New Jersey in stato di emergenza; Alluvioni negli Stati Uniti, allagamenti a New York. Due morti nel New Jersey; Stati Uniti, allagamenti a New York e stato d’emergenza in New Jersey.

Tempeste e allagamenti colpiscono il nord-est degli USA: New York e New Jersey in stato di emergenza - Est degli USA, sommergendo strade nella "Grande Mela" e causando disagi nei trasporti ... Riporta fanpage.it

Allagamenti e inondazioni a New York: l’ondata di tempeste colpisce negli USA con venti forti e piogge torrenziali - Stati Uniti di nuovo funestati da abbondanti precipitazioni che stanno causando danni e problematiche in particolare nella città di New York. Lo riporta msn.com