Tempeste e allagamenti colpiscono il nord-est degli USA | New York e New Jersey in stato di emergenza

Forti piogge e allagamenti hanno colpito il Nord-Est degli USA, sommergendo strade nella "Grande Mela" e causando disagi nei trasporti. Dichiarati stati di emergenza negli stati di New York e New Jersey. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: allagamenti - nord - newyork - jersey

Il maltempo travolge il Nord Italia: fango, allagamenti e raffiche di vento - Una violenta ondata di maltempo ha investito l’Emilia-Romagna, con raffiche di vento superiori ai 100 km/h e piogge torrenziali: 80 mm d’acqua in un’ora su Sassuolo, dove il distretto della ceramica è stato invaso dal fango.

Maltempo al Nord: allagamenti tra Varese, Como e Bergamo. Forte vento a Milano - A Clusone una violenta grandinata ha imbiancato le strade cittadine mentre a Como le forti piogge hanno allagato la centralissima piazza Cavour

Arriva il maltempo al Nord: a Milano decine di interventi per allagamenti - A Milano per un violento nubifragio i Vigili del fuoco hanno effettuato fino a ora circa cinquanta interventi con altri 37 ancora da smaltire.

#NewYork Impressionanti le immagini dell’allagamento della metro, seguita alle forti piogge che hanno colpito le zone del nord-est degli USA. Disagi alla circolazione, auto bloccate e metro interrotta. Il governatore del New Jersey ha dichiarato lo stato di em Vai su X

#NewYork Sono impressionanti le immagini dell’allagamento della metro, seguita alle forti piogge che ieri hanno colpito alcune zone del nord-est degli... Vai su Facebook

Alluvioni negli Stati Uniti, allagamenti a New York. Due morti nel New Jersey; Allagamenti New York e New Jersey: caos e stato d'emergenza; Maltempo nel nord est degli USA: colpite zone di New York e del New Jersey.

Tempeste e allagamenti colpiscono il nord-est degli USA: New York e New Jersey in stato di emergenza - Est degli USA, sommergendo strade nella "Grande Mela" e causando disagi nei trasporti ... Riporta fanpage.it

Allagamenti New York e New Jersey: caos e stato d'emergenza - Le inondazioni hanno bloccato strade, sospeso linee della metropolitana e spi ... Secondo tg24.sky.it