Temperature di nuovo insopportabili da questo giorno torna il caldo asfissiante

Le temperature sono pronte a cambiare notevolmente, ecco cosa sta succedendo. Un caldo pesante e la situazione può degenerare. L'estate è ormai cominciata e siamo pronti ad affrontare un caldo sempre più rovente, al momento le temperature sono importanti ma non hanno raggiunto soglie incredibili e quindi in fondo si può andare avanti persino senza.

Temperature troppo alte ad aprile 2025, caldo oltre i limiti dell’Accordo di Parigi - Aprile 2025 ha segnato un nuovo picco nella corsa del pianeta verso il caldo estremo. Con temperature globali tra le più alte mai registrate e oceani bollenti come non mai, i dati diffusi da Copernicus ci dicono chiaramente che non siamo di fronte a un’eccezione, ma a una nuova e tragica normalità climatica.

Negli ospedali varesini temperature canicolari, la rabbia del sindacato: “Nei reparti fa troppo caldo, mancano i climatizzatori” - Varese, 28 giugno 2025 – “Un’altra estate rovente si abbatte sul personale sanitario dell’ Asst Sette Laghi, ancora costretto a lavorare in condizioni ambientali estreme, senza che siano state adottate soluzioni strutturali per garantire ambienti salubri e sicuri”.

Roma, svolta meteo: stop al caldo, temperature giù - (Adnkronos) – Roma respira, il caldo record delle ultime settimane allenta la presa sulla capitale, che si prepara ad accogliere temperature più ‘normali’ secondo le previsioni meteo.

?Emergenza caldo: tuteliamo chi lavora sotto il sole! Di fronte alle temperature eccezionali di questi giorni, abbiamo adottato con tempestività un'ordinanza a tutela dei lavoratori maggiormente esposti al caldo estremo. Fino al 15 settembre, sarà in vigore un Vai su Facebook

Meteo: Temperature Estreme e Notti Tropicali, ecco dove il caldo diventerà insopportabile; Caldo insopportabile in Lombardia, quando finirà ? La domanda che tutti si fanno (e la risposta); La fine del caldo insopportabile in Emilia-Romagna: break temporali dove e quando.

Venerdi 25 luglio: CALDO INSOPPORTABILE su queste regioni - Ricordiamo che il caldo risulta insopportabile quando alle alte temperature si affiancano alti tassi di umidità, con l’inevitabile impennata dell’INDICE di CALORE. Si legge su informazione.it

Meteo: il caldo torna insopportabile, 40 gradi di giorni e notti tropicali, per quanto? - IT) L’inizio della terza decade di LUGLIO potrebbe presentare le giornate più estreme dell’intera ... Lo riporta msn.com