Tecnologia in Rianimazione Un tablet traduce i movimenti | Più vicini ai nostri pazienti

La tecnologia che aiuta la Rianimazione, il Centro Gianni Mori ha donato all’ ospedale di Cernusco il tablet che permette ai pazienti intubati di comunicare. Il computer traduce i movimenti del corpo in parole, bastano un piccolo movimento della testa o del braccio per far arrivare i messaggi di chi non ha voce. "È un sollievo per chi è bloccato nel letto, ed è un supporto per chi si prende cura di lui", dice il primario Massimo Zambon che ha ricevuto il prezioso ausilio da Aldo Galbiati, presidente dell’associazione fondata nel 1984 in ricordo del professor Mori, storico primario del nosocomio cernuschese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

