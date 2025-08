Task force per il traffico dell’esodo estivo Un piano per fronteggiare gli incidenti

Estate e traffico: la Centrale 118 di Arezzo attiva il piano operativo per le emergenze stradali. Rafforzato il coordinamento tra Asl Tse, forze dell’ordine, vigili del fuoco e sala operativa di Autostrade per l’Italia per garantire soccorso rapido e assistenza alle persone bloccate in coda sotto il sole. In occasione del periodo di intenso esodo estivo, la Centrale Operativa 118 di Arezzo ha predisposto un piano operativo straordinario per fronteggiare in modo tempestivo ed efficace gli eventuali incidenti stradali lungo le principali arterie viarie che attraversano il territorio della provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Task force per il traffico dell’esodo estivo. Un piano per fronteggiare gli incidenti

Anas ha potenziato il servizio di emergenza h24 e ha chiuso l'81 % dei cantieri: è il piano esodo estivo per contrastare il picco di traffico.

Esodo estivo, Anas attiva il piano traffico. Week end da bollino rosso 273 milioni di spostamenti previsti fino al 31 agosto #traffico #Anas #EsodoEstivo

