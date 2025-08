Tartaruga disturbata dai bagnanti salta la nidificazione all’Elba

MARINA DI CAMPO – Un nuovo tentativo di nidificazione di tartaruga marina all’Elba è fallito a causa dell’incoscienza di alcuni curiosi. Poco dopo la mezzanotte del 31 luglio, una Caretta caretta è emersa dal mare a Marina di Campo, sull’Isola d’Elba, nella zona tra il punto blu Granello e l’Iselba. Il suo arrivo ha subito attirato diverse persone, molte delle quali si sono avvicinate troppo per fotografarla con flash e torce. Secondo quanto riferito da Legambiente Arcipelago Toscano, allertata immediatamente dalla Capitaneria di Porto, al momento dell’intervento dei volontari la tartaruga era già rientrata in mare senza aver deposto le uova. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

