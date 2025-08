Taron Egerton ha trasformato il suo corpo nel nuovo crime thriller | Niente Metodo poi tornavo me stesso

La star di Rocketman ha lavorato ad un cambiamento fisico per recitare da protagonista in un nuovo progetto per il grande schermo. Testa rasata e massa muscolare aumentata, Taron Egerton interpreta un ex detenuto nel suo nuovo film, She Rides Shotgun, un crime thriller targato Lionsgate. Un personaggio radicale, piuttosto agli antipodi rispetto a quasi tutti gli altri ruoli interpretati da Taron Egerton nel corso della sua carriera, e alla percezione del pubblico nei suoi confronti. Taron Egerton ha cambiato l'aspetto fisico per il nuovo film "Ho pensato che fosse un ruolo molto diverso per me, un'occasione per fare qualcosa di più crudo rispetto a quello che avevo fatto finora" ha spiegato l'attore "Sono stato molto toccato dal rapporto centrale con la . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Taron Egerton ha trasformato il suo corpo nel nuovo crime thriller: "Niente Metodo, poi tornavo me stesso"

