Tariffe e abbonamenti dell’autobus agevolati per gli studenti di Unipi

Pisa, 1 agosto 2025 - Abbonamenti urbani dell’autobus a tariffe agevolate per studentesse e studenti all’Università di Pisa. E’ stata rinnovata sino al 31 luglio 2026 la convenzione tra Università di Pisa, Autolinee Toscane Spa a sostegno della mobilità studentesca. Gli altri enti che hanno sottoscritto l’accordo sono l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio (DSU), la Scuola Normale Superiore, la Scuola Superiore Sant’Anna e il Comune di Pisa. A fronte dell’agevolazione tariffaria, l’Università di Pisa verserà ad Autolinee Toscana Spa circa 100.000 euro, più del 40% rispetto allo scorso anno, il che pone l’Ateneo fra gli enti che maggiormente contribuiscono alla misura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tariffe e abbonamenti dell’autobus agevolati per gli studenti di Unipi

In questa notizia si parla di: tariffe - abbonamenti - autobus - studenti

Cuori nerazzurri, abbonamenti Serie A. Guida alle nuove tariffe tra entusiasmo e malumori - Pisa, 31 luglio 2025 – È ufficialmente partita ieri la campagna abbonamenti del Pisa Sporting Club, riservata in questa prima fase esclusivamente ai vecchi abbonati con diritto di prelazione, in vista della storica stagione del ritorno in Serie A, a 34 anni dall’ultima apparizione nella massima categoria.

Come sarà la nuova piscina Scarioni: tariffe, abbonamenti, fine lavori e riapertura - La società Go Fit, che si è proposta per riqualificare e gestire la piscina Scarioni di via Valfurva a Prato Centenaro, risponderà entro l'estate del 2025 alle ultime osservazioni del Comune di Milano sul progetto definitivo, inviate a metà maggio.

Parcheggi in centro, cambiano le tariffe della sosta. E novità per gli abbonamenti - Parcheggio in centro, si cambia. Ferrara Tua ha, infatti, comunicato che a partire dall’1 luglio saranno attivi gli adeguamenti tariffari relativi alla sosta in città .

Potenziata la convenzione per tariffe e abbonamenti dell'autobus agevolati per gli studenti universitari https://ift.tt/gAzsOpF https://ift.tt/EnSwYLk Vai su X

Abbonamento bus scontato per studenti universitari! Da metà agosto, le studentesse e gli studenti dell’Università di Siena e dell’Università per Stranieri potranno viaggiare sugli autobus urbani a prezzi super agevolati! #StudentiInMovimento #Siena #Tras Vai su Facebook

Tariffe e abbonamenti dell’autobus agevolati per gli studenti di Unipi; Potenziata la convenzione per tariffe e abbonamenti dell'autobus agevolati per gli studenti universitari; Autobus, sale il prezzo di biglietti e abbonamenti. Falcomatà : Dalla Regione Calabria un aumento vergognoso che colpisce famiglie e studenti.

Tariffe e abbonamenti dell’autobus agevolati per gli studenti di Unipi - Rinnovata la convenzione con Autolinee Toscane sino al 31 luglio 2026, l’Ateneo contribuisce con circa 100mila euro, 40% in più rispetto allo scorso anno ... Scrive lanazione.it

Autobus urbani, costi dimezzati per gli studenti - Anche per il prossimo anno gli studenti dei due atenei cittadini potranno usufruire di tariffe agevolate per acquistare l’abbonamento ... Come scrive msn.com