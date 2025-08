Tari in aumento a Vitorchiano | Più differenziamo più la tassa sale

Il consiglio comunale di Vitorchiano ha approvato le nuove tariffe Tari per l’anno 2025, che prevedono un incremento rispetto all’anno precedente. L’aumento è legato principalmente alla revisione del Piano economico finanziario (Pef), che fissa in 826mila euro il costo complessivo del servizio di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

