Taremi Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante iraniano in nerazzurro dopo una prima stagione deludente. Tutti i dettagli in merito. Il mercato dell’ Inter è entrato nella sua fase cruciale. Mentre la trattativa con l’Atalanta per Ademola Lookman è vicina alla sua conclusione, la dirigenza nerazzurra si prepara a muovere le pedine successive, in quello che a tutti gli effetti sarà un “secondo tempo” di questa sessione estiva. Dopo aver anticipato alcuni colpi in entrata come Sucic, Luis Henrique e Bonny, l’Inter è ora concentrata sul chiudere l’affare Lookman, che resta la priorità assoluta. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Taremi Inter, avanza la possibilità Premier League: ci sono questi club, la situazione