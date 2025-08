Taranto le ostetriche | urgente mettere al centro delle scelte politiche e amministrative la tutela della salute pubblica Particolare attenzione a mamme bambini e riproduzione

Di seguito un comunicato diffuso dall’Ordine delle ostetriche di Taranto: In un momento cruciale per il futuro della nostra comunitĂ , l’Ordine della Professione Ostetrica della provincia di Taranto intende ribadire con fermezza l’urgenza di mettere al centro delle scelte politiche e amministrative la tutela della salute pubblica, con particolare attenzione alla salute materna, infantile e riproduttiva. Ci uniamo al coro di voci degli altri ordini professionali, convinti che solo un fronte comune possa portare a decisioni responsabili e lungimiranti, orientate al bene collettivo e fondate su dati scientifici e sul principio di precauzione. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Taranto, le ostetriche: urgente mettere al centro delle scelte politiche e amministrative la tutela della salute pubblica Particolare attenzione a mamme, bambini e riproduzione

In questa notizia si parla di: taranto - salute - ostetriche - mettere

