Tapiro a Valentino Rossi | Con Marquez il rapporto è rimasto arruginito

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) un super Tapiro d'oro tempestato di diamanti per Valentino Rossi, pochi giorni dopo l'addio al Motomondiale del nove volte campione del mondo. «Lo storico rivale Marquez è contento che hai smesso?», scherza Valerio Staffelli mentre consegna al "Dottore", in un hotel di Milano, la versione speciale.

