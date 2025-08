tancredi arrestato sala resiste lite conte schlein sulle dimissioni

«Continuerò a lavorare per Milano, con passione e dedizione». Scoppia il terremoto a Palazzo Marino, con la notizia degli arresti domiciliari disposti dal Gip per l'ormai ex assessore Giancarlo Tancredi (nella foto) nonostante le dimissioni della giunta e il sindaco Beppe Sala commenta con una nota solo quando, col passare delle ore, la sua posizione si alleggerisce. Cade l'accusa di induzione indebita, potrebbe rimanere in piedi quella per false dichiarazioni su qualitĂ proprie o di altre persone. «Prendo atto dei nuovi provvedimenti emessi oggi dalla magistratura - afferma -. Il Gip non ha ritenuto sussistente l'ipotesi di induzione indebita che parrebbe essermi stata rivolta dalla Procura di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

