"Giuseppe ti chiedo se per cortesia puoi fare un passaggio giovedì alle 13.30 con i progettisti del PA (piano attuativo, ndr) San Leonardo, quello della Diocesi in quartiere Gallaratese (.) forse sarebbe bene anche con un vice o un delegato perchĂ© tu non puoi partecipare all'esame per il conflitto di interessi". Questo messaggio, mandato il 24 giugno del 2024, dall'allora assessore milanese alla Rigenerazione urbana, Giancarlo Tancredi, a Giuseppe Marinoni, che era il presidente della Commissione paesaggio del Comune, sarebbe "sintomatico" ed "evocativo" del fatto che il primo sapesse dei "ricorrenti conflitti di interesse" all'interno della Commissione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tancredi a Marinoni, 'so che sei in conflitto di interessi'

Il 19 luglio 2023: "Giuseppe ricorda domani Ripamonti 89". Così scriveva Tancredi a Marinoni - MILANO La Guardia di Finanza, nell’ambito dell’inchiesta sulla gestione dell’urbanistica milanese e sui presunti intrecci fra politici, costruttori e architetti, ha esaminato anche gli elenchi di chi ha finanziato la campagna elettorale del 2021 di Giuseppe Sala.

