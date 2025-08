Tajani sentenza della Corte Ue non convince ha durata limitata

"E' una sentenza che non mi convince per nulla, ma √® una sentenza che ha effetti molto brevi perch√© presto, con l'entrata in vigore delle nuove norme comunitarie sull'immigrazione, questa sentenza cesser√† di avere il suo effetto. Io nutro molte perplessit√†, non mi convince, per√≤ c'√® ma √® una sentenza che ha effetti e durata limitata". Cos√¨ il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando con i giornalisti a Villa San Giovanni della sentenza della Corte di giustizia Ue sul protocollo Italia-Albania e la definizione di Paese d'origine sicuro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Tajani, sentenza della Corte Ue non convince, ha durata limitata

