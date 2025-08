Tajani a rapporto da Mediaset | un boomerang mediatico per Forza Italia

‚ÄúLa forma √® sostanza‚ÄĚ, recita il principio aristotelico. Ma a Cologno Monzese, evidentemente, hanno preferito dimenticarlo. O forse hanno semplicemente scelto di ignorarlo, come se la storia politica non fosse mai passata di l√¨. Eppure, bastava guardarsi indietro di qualche decennio per ricordare le parole profetiche di Gianfranco Miglio, l‚Äôideologo della Lega Nord ai tempi di Bossi, che gi√† negli Anni 90 defin√¨ Forza Italia un ¬ę partito-azienda ¬Ľ, una formula che fece breccia, si diffuse come un virus e divent√≤ un‚Äôetichetta indigesta per gli azzurri. Pi√Ļ tardi, Ernesto Galli della Loggia aggiunse il colpo di grazia parlando di ¬ę partito di plastica ¬Ľ: un‚Äôorganizzazione politica senza radici profonde, con una struttura flessibile solo perch√© plasmata a immagine e somiglianza del suo fondatore. 🔗 Leggi su Lettera43.it ¬© Lettera43.it - Tajani a rapporto da Mediaset: un boomerang mediatico per Forza Italia

In questa notizia si parla di: italia - forza - tajani - rapporto

Friuli Venezia Giulia: sette assessori di Lega, Forza Italia e Fedriga rimettono le deleghe. √ą crisi - FRIULI VENEZIA GIULIA - Ora √® ufficiale. Si √® aperta ieri (18 maggio) nel corso della verifica di maggioranza, la crisi politica nel centrodestra che governa la Regione.

Pier Silvio Berlusconi, Forza Italia e quella voglia di entrare in politica - La frase che conta √® il riferimento anagrafico. ¬ęIo ho 56 anni, mio padre √® entrato in politica a 58¬Ľ, dice Pier Silvio Berlusconi, e dunque: due anni di tempo per un possibile bis, perfetta.

De Maria, femminicidio e suicidio choc. Forza Italia attacca la magistratura: ‚ÄúValutazioni sbagliate sui permessi‚ÄĚ - Milano ‚Äď Il femminicidio ¬†di Chamila Dona Arachchilage Wijesuriya da parte di Emanuele De Maria, poi suicida lanciandosi dalle terrazza del Duomo di Milano, pone interrogativi sui permessi concessi ai detenuti.

Tajani a rapporto dai Berlusconi. Marina e Pier Silvio al fianco di Forza Italia, ma non in prima persona (di G. Ucciero) Vai su X

#Dazi, #Tajani: "Vero tema è rapporto #dollaro - #euro, la #Bce abbassi i #tassi e diminuisca la forza dell'euro per aumentare #competitività" Vai su Facebook

Tajani a rapporto dai Berlusconi. Marina e Pier Silvio al fianco di Forza Italia, ma non in prima persona (di G. Ucciero); Forza Italia, Tajani annuncia: Coi Berlusconi confermato il patto; Gelo Tajani-Salvini, si muove Meloni.

Tajani a rapporto dai Berlusconi. Marina e Pier Silvio al fianco di Forza Italia, ma non in prima persona - Pranzo di lavoro a Cologno Monzese, due ore di confronto, presente Gianni Letta. Secondo huffingtonpost.it

Forza Italia non si spacca. Tajani e il vertice con i Berlusconi: ‚ÄúContinuano a sostenere il partito‚ÄĚ - Due ore per fare il punto sulle prospettive di Forza Italia a ridosso della pausa dei lavori parlamentari. Segnala iltempo.it