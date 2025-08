Tajani a pranzo dai Berlusconi | un vago retrogusto di stai sereno

Due ore di chiacchiere ‚Äútra amici‚ÄĚ, ma quando gli amici si chiamano Marina e Pier Silvio, il pranzo diventa interessante L'Identit√†. 🔗 Leggi su Lidentita.it ¬© Lidentita.it - Tajani a pranzo dai Berlusconi: un vago retrogusto di ‚Äústai sereno‚ÄĚ

In questa notizia si parla di: pranzo - tajani - berlusconi - vago

"Sull'Ucraina non possiamo sbagliare". Il pranzo segreto Meloni-Salvini-Tajani - √ą un rito, ormai. Solo che quello di venerd√¨ √® stato un pranzo geopoliticamente importante. Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani dopo aver partecipato alla Camera alla commemorazione per.

Il ‚Äúpranzo dei veleni‚ÄĚ fra Meloni, Salvini e Tajani: scontro duro dopo il flop delle comunali - Luned√¨, a Palazzo Chigi, pi√Ļ che un pranzo istituzionale √® andato in scena uno scontro a tre. La premier Giorgia Meloni ha convocato i suoi vice, Matteo Salvini e Antonio Tajani, per un confronto a porte chiuse che, secondo ricostruzioni attendibili, si √® trasformato rapidamente in un acceso botta e risposta politico.

Meloni convoca gli alleati: vertice a pranzo con Tajani e Salvini, sul tavolo fine vita e terzo mandato - Trovare un accordo su un testo condiviso sul fine vita. E magari risolvere il nodo del terzo mandato per i governatori e delle candidature alle Regionali di autunno.