SWITCH NXFixCheat 1.0 | Gestisci i Cheat su Nintendo Switch in Modo Semplice

Se sei un utente Homebrew  su Nintendo Switch e utilizzi Atmosphere, sai quanto può essere noioso modificare manualmente i file di configurazione per abilitare o disabilitare i cheat. Con NXFixCheat, tutto diventa piĂą semplice! Cos’è NXFixCheat?. NXFixCheat è un tool homebrew che ti permette di gestire le impostazioni dei cheat su Atmosphere con un’interfaccia grafica intuitiva. Puoi attivaredisattivare i cheat automaticamente e decidere se Atmosphere deve ricordare lo stato dei cheat tra una sessione e l’altra, tutto senza dover modificare manualmente i file di configurazione. FunzionalitĂ Principali. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - [SWITCH] NXFixCheat 1.0 : Gestisci i Cheat su Nintendo Switch in Modo Semplice

In questa notizia si parla di: switch - nintendo - nxfixcheat - gestisci

