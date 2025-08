Swiatek schiaffo a Sinner | Vorrei essere più come Alcaraz

Non solo la sua sorprendente “passione” per la pasta yogurt e fragole, dato che in una intervista con Tva Sports Iga Swiatek ha deciso di aprirsi ancora, mettendo da parte la sua abituale riservatezza. La campionessa polacca ha parlato di ispirazioni, pressioni e momenti difficili, svelando anche la grande stima che nutre per Carlos Alcaraz. "Mi colpisce il modo in cui affronta le partite — ha detto —. Dice spesso che l’obiettivo è divertirsi in campo, e questo mi ha fatto riflettere. A volte, presa dalla competizione e dalla pressione esterna, dimentico perchĂ© ho iniziato a giocare a tennis", ha raccontato Swiatek, riconoscendo che per lei l’aspetto lavorativo tende a prevalere sul puro divertimento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Swiatek, schiaffo a Sinner: "Vorrei essere piĂą come Alcaraz"

