Iga Swiatek è stata per molti mesi una sorta di “diversamente Sinner”: numero uno del mondo del tennis, sospesa – solo un pochino – per doping. Alla fine s’è ritrovata a ballare proprio con Sinner nella serata di gala di Wimbledon: i due numero 1 vincitori, usciti dal tunnel dell’antidoping. La polacca ha scontato solo un mese alla fine dell’anno scorso, dopo un test positivo alla trimetazidina. Ha sempre negato ogni illecito e non è stata ritenuta responsabile di alcuna colpa o negligenza significativa, ma solo di aver subito una contaminazione attraverso l’uso di sonniferi. Però racconta al Times che è stato comunque “un calvario” e che la perseguita ancora. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Swiatek rivive il calvario del doping: «Mi gridavano di tutto, dicevano che ero depressa. Il Lego e i libri mi hanno aiutata»