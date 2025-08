Supplenze GPS 2025 26 | docente ruolo non può partecipare per la classe di concorso o posto di titolarità

Il docente di ruolo non può partecipare alle supplenze per la classe di concorsopostogrado di istruzione di titolaritĂ . L'articolo Supplenze GPS 202526: docente ruolo non può partecipare per la classe di concorso o posto di titolaritĂ . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: supplenze - docente - ruolo - partecipare

Supplenze ATA e docente nello stesso anno: sì, se non contemporanei. No completamento - Molti aspiranti ATA sono inseriti anche nelle graduatorie docenti. L'una non esclude l'altra, anzi, si ha così una doppia possibilità di trovare incarico a scuola.

Supplenze docente ruolo: quando può accettarle assunto da GPS sostegno - Supplenze: il docente neoassunto in ruolo può accettarle, una volta superato l'anno di prova; l'assunto da GPS sostegno può invece accettarle dopo tre anni di servizio nella scuola di assunzione.

Docente di ruolo: sì alle supplenze 2025/26 ma solo su posto intero no spezzoni - Un docente di ruolo può partecipare (a determinate condizioni) all'attribuzione delle supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2026.

Docenti di ruolo: polemiche per la possibilità di partecipare all’algoritmo per le supplenze, ma sono esclusi dagli spezzoni https://miuristruzione.com/2025/07/26/docenti-di-ruolo-polemiche-per-la-possibilita-di-partecipare-allalgoritmo-per-le-supplenze-ma-son Vai su X

Posti di sostegno in deroga 2025/26: saranno usati per assegnazioni provvisorie dei docenti di ruolo o supplenze al 30 giugno da GaE e GPS Vai su Facebook

Supplenze GPS 2025/26: docente ruolo non può partecipare per la classe di concorso o posto di titolarità ; Supplenze docenti 2025/2026: le domande per la scelta delle 150 sedi dal 17 al 30 luglio 2025; Supplenze GPS 25/26: docente di ruolo può restare incluso per le sole graduatorie incrociate?.

Supplenze docenti 2025/2026: procedura per le annuali e quelle fino al termine delle lezioni - Terminate le immissioni in ruolo su posti comuni e di sostegno, si apre la fase delle supplenze docenti 2025/2026. Segnala tecnicadellascuola.it

GPS tra nomine in ruolo, minicall e supplenze. Le tempistiche di tutte le procedure - "In questi giorni molti docenti sono interessati dalla compilazione della domanda per partecipare ai ruoli, quindi alle nomine finalizzate al ruolo da GPS prima fascia sostegno ed elenco ... teleborsa.it scrive