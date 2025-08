Superman | James Gunn sta preparando un sequel o no? L' ambigua risposta a un fan su Threads confonde le idee

Il primo cinecomic del DC Universe avrà presto un seguito oppure non è in programma? La frase del regista di Guardiani della Galassia ha spiazzato gli utenti. Superman 2 ci sarà oppure no? Le risposte di James Gunn sull'argomento sembrano essere sempre piuttosto evasive, e l'ultima su Threads, in seguito alla richiesta di delucidazioni di un fan non ha migliorato la situazione. Inizialmente, Superman non avrebbe dovuto avere un sequel ma in seguito sono circolate voci sulla possibile produzione di un altro capitolo per il DC Universe, anche se non è certo che ciò possa avvenire. La confusione sul possibile sequel di Superman 2 Sul proprio account di Threads, James Gunn ha risposto ad una domanda di un fan sui suoi programmi lavorativi attuali:"Press tour di Peacemaker!! . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

