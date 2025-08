Superladra con vent’anni di furti in Italia viene arrestata in Svizzera | deve scontare 17 anni di carcere

Como – In Italia, deve scontare 17 anni e 7 mesi di reclusione per reati, soprattutto furti, commessi tra il 1995 e il 2017, e poi ancora nel 2021. Ora la donna, una bosniaca di 43 anni, è stata estradata dalla Svizzera e consegnata questa mattina all'Italia, in esecuzione di un mandato di cattura internazionale. Circa un mese fa, esattamente il 23 giugno, era stata individuata e arrestata dalla polizia elvetica, subito condotta in carcere in attesa del via libera alla consegna allo Stato che aveva emesso il mandato a suo carico: le pene da espiare, riguardano una quantità di furti andati a segno oppure tentati, aggravati o commessi con destrezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Superladra con vent’anni di furti in Italia viene arrestata in Svizzera: deve scontare 17 anni di carcere

