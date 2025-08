Superenalotto e Lotto pioggia di premi in Lombardia Ecco dove e quanto vinto

Milano 1 agosto 2025 - Continua la caccia al jackpot del Superenalotto che per l’estrazione di questa sera, venerdì 1 agosto 2025, mette in palio 32 milioni e 800mila euro per chi centrerà la sestina vincente. Intanto la Lombardia si consola con vincite “pesanti” ottenuto dell' ultima estrazione di Superenalotto, Lotto e 10eLotto. Hai dei dubbi, vuoi controllare la tua schedina? Consulta il nostro archivio delle estrazioni. SuperEnalotto: a Milano un “5” da oltre 31mila euro Nell’ estrazione di giovedì 31 luglio, come riporta Agipronews, centrato a Milano un “5” da 31.692,67 euro presso Aroma Caffè in via Libert à, 40. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Superenalotto e Lotto, pioggia di premi in Lombardia. Ecco dove e quanto vinto

In questa notizia si parla di: superenalotto - lotto - lombardia - pioggia

Estrazioni Lotto 17 Maggio 2025: Numeri Vincenti, SuperEnalotto e 10eLotto - Ti sei giocato i tuoi numeri fortunati? È il momento di scoprire i risultati dell’ estrazione Lotto del 17 maggio 2025! Qui trovi tutti i numeri vincenti, il jackpot del SuperEnalotto e la serie fortunata del 10eLotto.

Estrazioni Lotto 13 Maggio 2025: Numeri Vincenti, SuperEnalotto e 10eLotto - Ti sei giocato i tuoi numeri fortunati? È il momento di scoprire i risultati dell’ estrazione Lotto del 13 maggio 2025! Qui trovi tutti i numeri vincenti, il jackpot del SuperEnalotto e la serie fortunata del 10eLotto.

Estrazioni Lotto 30 Maggio 2025: Numeri Vincenti, SuperEnalotto e 10eLotto - Ti sei giocato i tuoi numeri fortunati? È il momento di scoprire i risultati dell’ estrazione Lotto del 30 maggio 2025! Qui trovi tutti i numeri vincenti, il jackpot del SuperEnalotto e la serie fortunata del 10eLotto.

Superenalotto e Lotto, pioggia di premi in Lombardia. Ecco dove e quanto vinto; Superenalotto, Lotto e 10eLotto, raffica di vincite in tutta la Lombardia. Ecco dove e quanto valgono; Pioggia di vincite al 10eLotto: 100mila euro a Mandello del Lario.

Superenalotto e Lotto, pioggia di premi in Lombardia. Ecco dove e quanto vinto - Continua la caccia al jackpot del Superenalotto che per l’estrazione di questa sera, venerdì 1 agosto 2025, mette in palio 32 milioni e 800mila euro per chi centrerà la sestina ... Secondo ilgiorno.it

Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi, giovedì 26 giugno 2025: i ... - Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi, giovedì 26 giugno 2025, in diretta su Il Messaggero. Da ilmessaggero.it