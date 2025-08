SuperEnalotto centrato l’obiettivo | vincita pazzesca! Ecco dove

Nel mondo dei concorsi a premi, c’è un’emozione che accomuna milioni di persone: l’attesa. Ogni estrazione del SuperEnalotto rinnova la speranza di cambiare vita. L’estrazione di venerdì 1 agosto, con il concorso numero 122 dell’anno, ha portato una gioia immensa a un fortunato giocatore. Ha centrato una vincita notevole. La fortunata schedina di Gaeta. Il punto vendita che ha dispensato la fortuna si trova a Gaeta, in provincia di Latina. L’atmosfera in questa città costiera sarà sicuramente elettrica. La ricevitoria in questione è il “Caffè Cavour” di Santoro Diego. Si trova precisamente in Corso Cavour 24. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - SuperEnalotto, centrato l’obiettivo: vincita pazzesca! Ecco dove

In questa notizia si parla di: superenalotto - centrato - vincita - obiettivo

Superenalotto 'fortunato' per un giocatore del Ferrarese: centrato un '5' - Ancora una vincita al gioco al Superenalotto. Nell’ultimo concorso, in Emilia Romagna sono infatti stati centrati due ‘5’ da 27.

Superenalotto, a Conegliano centrato un 5 da quasi 24mila euro - Il SuperEnalotto premia il Veneto. Nel concorso di giovedì 8 maggio, come riporta Agipronews, centrati tre “5” da 23.

Superenalotto 'fortunato' per un giocatore del Ferrarese: centrato un '5' - Ancora una vincita al gioco al Superenalotto. Nell’ultimo concorso, in Emilia Romagna sono infatti stati centrati due ‘5’ da 27.

SuperEnalotto, centrato un 5+1 in Toscana: maxi vincita da quasi mezzo milione; Superenalotto, centrato un 5 da oltre 26mila euro a Pordenone: la vincita nell'Edicola in via Musile; Maxi vincita al Superenalotto. La fortuna bussa in via Fratelli Cervi. Centrato un 5+1 da mezzo milione.

SuperEnalotto, centrato il 5+1 da 388mila euro nell’estrazione di venerdì 1 agosto: ecco dove - Centrato un 5+1 al Superenalotto di oggi, venerdì 1 agosto, che si porta a casa oltre 388mila euro. Segnala fanpage.it

Centrato un ricco "5+1" al SuperEnalotto: vinti quasi 400mila euro - Nell' estrazione di oggi, venerdì 1° luglio, un fortunato giocatore ha replica la vincita dell'edizione di due giorni fa e si aggiudica un r ... Da today.it